Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

Польша не планирует использовать новую территорию для туристических поездок. Страна уверяет, что суша обезопасит граждан Польши в случае военного конфликта. Известно, что на строительство острова готовы потратить примерно 16 миллиардов рублей, говорится в РИА Новости.









Искусственный остров сделают из грунта, который добудут при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу. Также оглашены характеристики будущей суши – она будет иметь форму эллипсиса длиной в два километра и шириной около одного.