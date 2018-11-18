Умер знаменитый режиссер и педагог Института Современного Искусства Евгений Радомысленский

Евгений Радомысленский 25 лет возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ.





“Евгений Вениаминович - это наше знамя, вера, камертон. Мои соболезнования Елене Петровне, родным, близким и всем нам, ибо мы поистине осиротели. Вечная Светлая Память! Царствие небесное!”, - написала Сухолет на станице в Facebook.





Ректор Института также сообщила, что прощание с Радомысленским состоится 15 января в 11:00 в фойе Большого зала Дк имени Горбунова, отпевание и прощание в Храме Архангела Михаила в 12:20, похороны - на Троекуровском кладбище.

За свою карьеру Радомысленский поставил более 80 спектаклей, среди которых “Зойкина квартира” в Школе-студии МХАТ, "Джулия Ламберт" в Московском театре оперетты и многие другие. В качестве кинорежиссера снял картины "Эксперимент" и "Лебединая песня".