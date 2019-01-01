В Ленинградской области предприниматель накопил долгов на 448 тысяч рублей за размещение рекламы





Известно, что между предпринимателем и администрацией района была договоренность, согласно которой мужчине разрешили размещать рекламу, но на платной основе. Он почему-то не спешил платить около полутора лет. Час расплаты настал – теперь мужчине предстоит выплатить круглую сумму.Если бы он платил вовремя, то заплатил бы 268 тысяч рублей. Но в администрации настояли на том, чтобы он оплатил еще пени в размере почти 180 тысяч рублей, говорится в сообщении Управления федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области.