Во Всеволожском районе под снегом отыскали тело пенсионера

После обнаружения тела мужчина сразу обратился в полицию. Он рассказал, что просто проходил мимо и заметил лежащего под слоем снега пенсионера. Очевидец описал погибшего: на вид ему 60-70 лет, он одет в коричневую куртку, синие штаны и черные зимние сапоги.Пока что сотрудники правоохранительных органов не смогли установить причину смерти – они не видят признаков насильственной смерти, но с этим предстоит разобраться в морге. Личность пенсионера не установлена, сообщили 47news в правоохранительных органах.