Коммунальную аварию на Софийской устранили

Очередную коммунальную аварию устранили сотрудники теплосети, сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на “Теплосеть”. На этот раз аварию устраняли в Фрунзенском районе Петербурга.





Там, у дома 53 по улице Софийская лопнула труба. В связи с аварией без тепла остались жильцы 31 дома.





Ремонт коммунальные службы обещали закончить ближе к 21:00, но справились со своей задачей раньше намеченного срока.

Сообщается, что во время ремонта специалисты заменили 2,5 метра трубопровода.