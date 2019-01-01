Пожарные ликвидировали возгорание в кафе «Горка» в Ленинградской области





Известно, что очагом возгорания стала крыша заведения. Люди рассказывают, что пламя озарило все вокруг, а дым был виден издалека. К половине шестого вечера огнеборцы смогли потушить пожар.Неизвестно, сколько квадратов было охвачено огнем, но сообщается, что площадь кровли – 800 квадратных метров. Эксперты уточняют, что в результате никто не пострадал – ни персонал, ни гости кафе «Горка». Что стало причиной пожара только предстоит выяснить, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области.