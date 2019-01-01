Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу после ДТП на Песочной набережной

Отдел пропаганды УГИБДД сообщает о дорожно-транспортном происшествии в Петроградском районе. Сообщается, что около 18:00 на пересечении Песочной набережной и улицы Большая Зеленина столкнулись Hyundai Tucson и LADA Kalina. Машинами управляли мужчина 1973 года рождения и 1975 года рождения.





После столкновения произошло второе столкновение с автомобилем Opel Mokka, за рулем которого находилась женщина 1981 года рождения.





В результате ДТП водитель LADA Kalina получил тяжелые травмы. О других пострадавших информация не поступала.





По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.