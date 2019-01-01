Жирков надеется вернуться на поле в составе «Зенита» весной 2019 года

Известно, что за нынешний сезон он ни разу не выходил на поле. При этом Жирков обещает, что не забыл про тренировки и старается держать себя в форме. Футболист чувствует себя куда лучше, но пока не уверен ни в чем.Он хочет опробовать силы и точно сказать, сможет ли он порадовать болельщиков «Зенита» своим присутствием в составе команды, говорится на сайте ФК «Зенит». До этого многие специалисты рассказывали, что считают травму Жиркова слишком серьезной. Они предполагали, что футболист может навсегда уйти из футбола.