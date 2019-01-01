Беглов посетил филиал «Северо-Западной ТЭЦ» в Санкт-Петербурге

Напоминаем, что «Северно-Западная ТЭЦ» начала работать в нашем города в начале 2000-х годов.









Александр Беглов отправился в филиал сегодня, 13 января. Он пообщался с сотрудниками предприятия, а также поделился своими мыслями о важности объекта. Он сказал, что «надежное и бесперебойное электроснабжение жилых домов» и не только является «основной задачей». Помимо прочего, врио губернатора рассказал, что в Санкт-Петербурге хорошо развивается инженерная инфраструктура, что дает почву для реализации инвестиционных проектов.