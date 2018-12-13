Впервые за 12 лет женская и мужская сборные России по биатлону завоевали золотые медали на этапе Кубка мира

В администрации правительства Ленинградской области рассказали о достижениях мужской и женской сборных России. В эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе девушки — Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Евгения Павлова завоевали золотые медали.





Большой успех ждал и мужскую сборную. Так, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков и Дмитрий Малышко также завоевали золото.





Отмечается, что такого успеха у сборных не было уже 12 лет.