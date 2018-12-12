СКА одержал восьмую победу подряд

Напоминаем, что матч начался в пять часов вечера в Ледовом дворце. На данный момент петербургская команда занимает второе место в Западной конференции.





Следующая игра с участием СКА состоится 15 января. Они выйдут на лед против «Нефтехимика».





Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На льду особенно отличились Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев. Вратарь команды пропустил только одну шайбу – на девятой минуте ее забросил Алексей Макеев.