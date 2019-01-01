На проспекте Энергетиков очевидцы сфотографировали гуляющего по улице львенка (ФОТО)

Информация о необычном “прохожем” появилась в группе “Санкт-Петербурга: Красивое. Питер: Интересное”. Очевидцы сообщили о том, что по проспекту Энергетиков в Красногвардейском районе гуляет львенок.





“Хозяин при перевозке, видимо, решил показать мохнатому животному, что такое русская зима”, - пишут пользователи социальных сетей.



Фото: группа “Санкт-Петербурга: Красивое. Питер: Интересное”









Оказалось, маленькую львицу зовут Сима и ей 7 месяцев. Об этом пишет “Фонтанка.ру”. Зверь живет в одном из домов в районе и находится под опекой Александра Васюковича - участника телепроекте “Дом 2” на ТНТ.



