Станция метро “Удельная” была закрыта 40 минут из-за забывчивого хозяина пакета

По информации петербургского метрополитена, станцию метро “Удельная” закрыли в 18:14. Представители спецслужб проверяли посторонний предмет, который был оставлен одним из пассажиров.





Спустя 40 минут, около 18:50 станцию вновь открыли на вход и выход





Опасных предметов не было обнаружено. Хозяин забытой сумки нашелся.