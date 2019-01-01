Дачник был убит елью при попытке спилить дерево на своем садовом участке

Полиция Гатчинского района сообщила о смерти дачника садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества “Оредежское”. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Тело мужчины обнаружили 12 января.





Мужчина 60 лет висел на высоте 3-метров и был подвязан страховочным тросом.





Труп был придавлен спиленной кроной ели. По словам соседей, пенсионер рассказывал о намерении спилить ель на своем участке.





По факту произошедшего проводится проверка.