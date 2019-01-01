Комитет по благоустройству сравнил уборку снега с тренировками в спортивном зале. Сравнение подкрепил инфографикой

“Махать лопатой - это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма! Что тут скажешь, движение - жизнь и вдвойне удовольствие, когда на зимнем воздухе!”, - пишут в своей официальной группе представители комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.









Согласно графике, во время уборки снега можно накачать такие группы мышц, как мышцы брюшного пресса, бицепс, предплечье, мышцы бедра, широчайшую мышцу спины. Инфографика: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга



Также, согласно инфографике, за час работы можно сжечь две порции картофеля фри, а это 440 ккал.