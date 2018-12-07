Рейс до Москвы отменили в Пулково

Согласно информации онлайн табло Пулково, рейс авиакомпании “Ямал” отменили. Пассажиры рейса YC 496 “Санкт-Петербург - Москва” должны были прибыть в Домодедово в 20:55. Причины отмены пока неизвестны.





Также в этот день, согласно данным сервиса, самолет “Уральские авиалинии”, следующий маршрутом “Санкт-Петербург - Екатеринбург” прибудет в место назначение с опозданием. Пассажиры будут на месте в 21:55.