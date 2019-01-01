Серьезнее повреждения получил водитель “ВАЗ 2107” в ДТП на дороге Зуево-Новая Ладога

Отдел пропаганды УГИБДД сообщает, что на 120 км автодороги Зуево-Новая Ладога автомобиль KIA под управлением мужчины 38 лет не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.





В результате чего столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107", который двигался по полосе встречного движения. За рулем автомобиля находился молодой человек 23 лет.





В результате ДТП водитель “ВАЗ 2107” получил травмы средней степени тяжести, водитель автомобиля KIA не пострадал.





По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.