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В Пушкине грабители вынесли из квартиры кондитера ордена, деньги и драгоценности на 663 тысячи рублей
17:54
Тэги: пушкин, Пушкинский район, происшествие
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