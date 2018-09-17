В Пушкине грабители вынесли из квартиры кондитера ордена, деньги и драгоценности на 663 тысячи рублей

С заявлением в полицию обратился житель Пушкинского района, который торговым представителем компании по реализации кондитерских изделий. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". Заявитель сообщил, что 12 января около 18:00 его квартиру, расположенному в доме по Ленинградской улице ограбили. Вор унес 49 тысяч рублей наличными и ювелирные изделия.





Так, добычей преступника стали восемь перстней, две цепочки, два браслета, три подвески, две пары серег и шесть колец и порядка 70 различных советских орденов. Мужчина сообщил, что ордена и медали принадлежали его родителям.