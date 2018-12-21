Сильный пожар в придорожном кафе Разметелово зафиксировали очевидцы (ФОТО)

Информацию о пожаре разместили очевидцы около 17:00 13 января. Заметка появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Пользователи пишут, что в деревне Разметелево в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области горит придорожное кафе “Горка”.



Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com



и ЧП Санкт-Петербург/vk.com

От здания, охваченного огнем, поднимается столб очень густого дыма. Пользователи высказывают надежду, что рядом расположенный рыбный магазин не пострадал.



Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com



и ЧП Санкт-Петербург/vk.com

Информация о пострадавших уточняется.