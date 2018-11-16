Коммунальная авария на Земском переулке превратила проезжую часть в каток

Очередной прорыв трубы произошел в воскресенье, 13 января, в Приморском районе Санкт-Петербурга. О прорыве сообщают очевидцы, которые разместили информацию в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Коммунальная авария произошла возле дома №7 по Земскому переулку. По фотографии видно, что в связи с аварией проезжая часть полностью заполнилась водой. Пользователи комментируют, что если не устранить аварию в ближайшее время, то бесплатный каток жителям района обеспечен.



Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vc.com



и ЧП Санкт-Петербург/vc.com

Так же очевидцы сообщают, что месте происшествия уже работают аварийные службы.