Активисты “Бессрочного протеста” не успели растянуть баннер в Центральном районе, их задержала полиция

В воскресенье, 13 января, около 15:00 в районе Можайской улицы и набережной Обводного канала правоохранительные органы задержали участников движения “Бессрочный протест”. Об этом сообщает “Фонтанка.ру” со ссылкой на группу помощи задержанным.





Проехать в отдел пригласили Сергея Беляева, Романа Самойлова и ещё нескольких активистов. Цель мероприятия, как сообщается, пока не известна.





В группе “Бессрочного протеста” пишут, что активисты движения находятся в поисках закономерности в задержании одиночных пикетчиков. “Пока получается, что с провластными лозунгами задерживают с меньшей вероятностью”, - пишу активисты движения в группе.