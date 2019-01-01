Беглов предложил внести коррективы в закон о тишине Петербурга

Действующий губернатор Петербурга уверен, что принципы ограничения в такой временно промежуток неясны. Об этом сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на ответ Беглова на запрос главы фракции ЛДПР Олега Капитанова, размещенный на сайте администрации города.





Соответствующий законопроект был внесен в парламент Петербурга. Однако Александр Беглов уверен, что закон требует доработки и корректировки. Соблюдение тишины с 13:00 дот 15:00, уверен Беглов, подойдут не всем петербуржцам, многие из них в это время работают.





Помимо этого, сообщается, что подходящие ограничения могут быть установлены на собрании собственников жилья и жилищного кооператива.