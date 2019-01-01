Пули в голову получили молодые люди от жителя Приморского района

В полицию Приморского района был доставлен мужчина 38 лет, который устроил в вечерне время стрельбу у жилого дома по проспекту Королева. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Сообщается, что у мужчины изъели пистолет, лицензия на который была у стрелка до 2021 года. О месте работы мужчина сообщить отказался.





Мужчина был задержан и доставлен в полицию в связи с инцидентом, которой произошел в этот же день. Конфликт произошел с молодыми людьми, причина ссоры не сообщается. Известно, что один из молодых людей ударил мужчину, тогда он достал травматический пистолет Grand Power и несколько раз выстрелил в обидчиков.





Одному удалось увернуться, а второй обидчик, который оказался соседом стрелка и 18-летний житель соседнего дома, получили ранения в голову. Оба госпитализированы в больницу №3 и в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. У старшего также прострелено плечо.