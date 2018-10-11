Отсутствие родительского контроля привело к отправлению двухлетнего малыша в Петербурге

Молодой пациент поступил в больницу в конце недели. Ребенок с родителями гостил в квартире по Новочеркасскому проспекту. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Мальчик с родителями приехала из Москвы в гости к петербургским друзьям. Родители потеряли бдительность, и ребенок съел таблетку феназепама.





Дозировка для столь малого возраста представляет определенную опасность. Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Состояние мальчика врачи оценивают, как удовлетворительное. В скором времени его планируют выписать.





Проверку проводит инспекция по делам несовершеннолетних полиции.