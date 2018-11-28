Грабители оставили кафедру агрохимии Государственного университета без техники

В полицию с заявлением 12 января обратился охранник университета, об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. По словам заявителя, в этот день около 12:00 было обнаружена пропажа техники, которая принадлежала сотрудникам кафедры агрохимии.





Известно, что кафедра находится на первом этаже дома 29 по 16-й линии Васильевского острова. Заявитель сообщил о краже ноутбуков, дисков сетевого хранилища, динамических наушников, микрофона, видеокамеры и магнитофона. Каких-либо признаков взлома охранник не обнаружил.





Размер материального ущерба устанавливается. В здании ведется видеонаблюдение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.