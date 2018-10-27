Российские спортсменки пришли первыми к финишу на этапе Кубка мира по биатлону





До этого женская сборная РФ побеждала на мировом этапе там же в Оберхофе в 2012 году. Сегодня позднее ожидают результатов мужского соревнования.





Напомним, в Санкт-Петербурге на ул. Ушинского заканчивают спорт комплекс для подготовки биатлонистов — он начнет работу в новом учебном году. В Петербурге подобных площадок не делали примерно 50 лет. Александр Беглов подчеркнул важность массового молодежного спорта для Северной столицы.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Российские батлонистки выиграли золото на четвертом этапе мирового Кубка по биатлону в Германии 13 января, сообщает РИА Спорт. Российская команда прошла дистанцию без штрафов и насчитала восемь патронов сверху. Финальный результат — 1 ч, 18 мин, 46,3 секунд. Немки и чешки, пришедшие вторыми и третьими соответственно отстали от российской команды на полминуты.