В Instagram-канале властей Ленобласти рассказали о том, как правильно заниматься скандинавской ходьбой





Как заявили эксперты, можно выделить шесть правил для успешной прогулки:





1. Дышать стоит только через нос — и лучше ничего не говорить.

2. Длительность прогулки не должна составлять больше часа.

3. Одежда должна быть теплой, но не сковывающей.

4. Лучше, если обувь имеет подошву, не поддающуюся скольжению.

5. Гулять проще по протоптанным дорогам и тропам.

6. Не стоит выходить в морозы ниже -15 градусов.





Скандинавскую ходьбу (с двумя лыжными палками, но без лыж) практикуют свыше 30 млн человек во всем мире, она помогает сжигать на 40% больше калорий, чем обычно, рассказали в администрации. Ее придумали лыжники Финляндии, которые не хотели терять форму в теплое время года.





В Instagram-канале властей Ленобласти, посвященном здоровому образу жизни, рассказали, как правильно заниматься скандинавской ходьбой, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленинградской области.