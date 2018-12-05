Под высоткой в Кировском районе нашли тело подростка. Накануне молодой человек поругался с девушкой





По информации правоохранительных органов, накануне молодой человек пригласил друзей, один из них учится в колледже, другие — ученики 10-го класса. По словам друзей погибшего, молодой человек переживал из-за ссоры со своей девушкой. Пока что в правоохранительных органах не сообщают о причинах смерти и обстоятельствах, труп отправили в морг.





В Кировском районе нашли тело подростка нашли на ул. Стойкости в ночь на воскресенье 13 января, сообщили АН “Оперативное прикрытие”. Предположительно, он упал с 9-го этажа высотки.