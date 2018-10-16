В каждом пятом магазине из проверенных “Роспотребнадзором” нашли плохую красную икру





В Роспотребнадзоре сообщили, что владельцы точек с некачественной икрой заплатят в совокупности 1,7 млн рублей в казну. При этом еще почти тысяча точек продажи была прикрыта — торговлю вели без документов.





Сотрудники Роспотребнадзора запретили к продаже 125 т икры в 2019 году к 10 января, отчитались в ведомстве. Служащие проверили около 2,5 тысяч магазинов — нарушения нашли в каждом пятом. Восемь брендов сообщили неполные данные о своей икре на этикетках — об этом уведомили следственные органы.