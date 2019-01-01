Девушка забыла в баре сумку, но заметила это только дома: в это время кто-то украл телефон и деньги





Заявление при этом петербурженка подала только в субботу 12 января — почему она так долго тянула с этим, не сообщается. Впрочем, как сообщили в полиции, то, что у нее нет сумки с собой, девушка заметила только дома. С ее карты на другую неизвестные перевели 14 тысяч рублей, кроме этого исчез ее мобильный телефон. Общий ущерб оценили в 17 тысяч рублей.





В Василеостровском районе девушка 22-ух лет сходила в бар 3 января и оставила там свою сумку, а когда забрала ее, там не было телефона и банковской карточки, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.