Угонщика Chevrolet в Адмиралтейском районе Петербурга задержали по горячим следам





По данным полиции, автомобиль Chevrolet Lacetti пропал с Верейской ул. Уголовное дело в отношении пойманного уже возбуждено: за кражу со значительным ущербом угонщик может получить как штраф до 200 тысяч рублей, так и принудительные работы или тюрьму на 5 лет. За подобный автомобиль 2007 года с пробегом, по данным в сети, дают не больше 350 тысяч рублей.





В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейские поймали угонщика после заявления о пропаже машины в субботу 12 января, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.