В Санкт-Петербурге закрывается сеть магазинов электроники “Кей”: к весне они перейдут к DNS





Сеть магазинов “Кей” возникла в 1991 году. Прибыль за прошлый год составила 11 млн рублей — более чем в 10 раз меньше, чем в 2014 году, сообщает “Фонтанка”. В Петербурге у “Кей” 20 магазинов, в Ленобласти и столице есть несколько точек выдачи. У DNS 1,5 тысячи магазинов по всей России и за последний год сеть выросла на 30%.





Как сообщают эксперты, которых цитирует “Фонтанка”, у сети “Кей” просто нет перспектив на текущем рынке: рано или поздно предприятие перестало бы приносить прибыль в условиях конкуренции с DNS, “Эльдорадо” и MediaMarkt.





В Санкт-Петербурге к началу весны закроются магазины электроники “Кей”, сообщает "Фонтанка". Над существующими точками продажи возьмет контроль сеть DNS, которая до этого поглотила другой известный бренд “Компьютерный мир”.