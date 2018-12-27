Электричка сбила человека на железной дороге у станции “Александровская” в Курортном районе





Электричка наехала на мужчина на путях около 20:25, предположительно, в условиях плохой видимости. Впрочем, все обстоятельства трагедии, а также личность мужчины еще только предстоит выяснить сотрудникам транспортной полиции.





Вечером в субботу 12 января у платформы “Александровская” в Курортном районе Санкт-Петербурга поезд сбил мужчину, которому на вид примерно 40 лет, сообщили в АН “Оперативное прикрытие”. На место прибыла “Скорая помощь" и медики, но их помощь уже не требовалась: смерть была мгновенной, сообщили Gazeta.SPB в правоохранительных органах.