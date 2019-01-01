Три иномарки столкнулись на проспекте Науки у “Окея”. Движение в Калининском районе затруднено





Столкновение произошло у магазина “Окей”, в нем приняли участие Renault Duster, Volkswagen Jetta и Chevrolet Captiva.





На расстоянии нескольких сотен метров от них на Гражданском пр. иномарку выкинуло из колеи, теперь она стоит поперек дороги и загораживает проезд в сторону метро “Гражданский проспект”. Собирается пробка, сообщают очевидцы в социальной сети. Кроме этого в Калининском районе тяжелая ситуация на перекрестке пр. Непокоренным и Гражданского, а также на Площади Мужества, сообщает сервис Яндекс.Пробки.





На пр. Науки около дома 10 в Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулись три иномарки в воскресенье 13 января, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.