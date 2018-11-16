На Дворцовую площадь Петербурга приедут боевые комплексы “Триумф” и “Искандер”





Сотрудники ЗВО сообщили, что на площади соберут 2,5 тысячи солдат и 80 единиц техники. Вести за собой машины будет танк Т-34, который сыграл в Великой Отечественной войне ключевую роль как главный танк Красной армии — сейчас в кинотеатрах Санкт-Петербурга и всей России идет одноименный фильм, который уже собрал в прокате свыше 1 млрд рублей.





Зенитная система “С-400” или “Триумф” находится на службе в армии России с 2007 года, примерно в то же время на вооружение взяли и ракетный комплекс ”Искандер”.





На параде в честь 75-ти лет со дня снятия блокады Ленинграда 27 января покажут комплексы “C-400” и “Искандер-М”, передали Gazeta.SPb в ЗВО.