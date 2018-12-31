В Петербурге готовятся встретить Старый Новый год: МЧС убеждает быть осторожнее с пиротехникой





Спасатели убеждают жителей города покупать пиротехнику только в “проверенных” магазинах с лицензией: именно некачественные фейерверки, как правило, приводят к травмам. Фейерверки нельзя запускать при сильном ветре. Особенно в МЧС подчекивают, что нельзя доверять пиротехнику пьяным людям. Наконец, салюты нельзя запускать вблизи жилых домов и там, где есть провода.





В Санкт-Петербурге готовятся встретить Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Жители города готовят оставшиеся с 1 января салюты, а спасатели МЧС просят их быть осторожнее и напоминают о правилах безопасности, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.