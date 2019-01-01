Спасатели Санкт-Петербурга рассказали о правилах безопасности крещенских купаний





Спасатели подчеркивают, что омовение в проруби — один из ключевых обрядов православия, но консультация с врачом верующему не повредит. При наличии противопоказаний по здоровью от погружения в ледяную воду лучше отказаться.





В МЧС сообщают, что трагических случаев на Крещение за последние годы в Петербурге не было. Простые правила безопасности включают купание под наблюдением спасателей, предварительную разогревающую разминку. Сотрудники МЧС запрещают нырять в прорубь вниз головой, советуют не мочить голову и не сидеть в воде дольше 1 минуты. После омовения надо вытереть тело и переодеться в сухое.



Крещение в России отмечают 19 января.





Спасатели МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили жителям Северной столицы о правилах безопасности крещенских купаний, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС.