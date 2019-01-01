Один из трех пострадавших при обстреле машины главы антиэкстремистского центра умер в больнице





При атаке нападавшие ранили двух полицейских и гражданского, сообщает МВД. Двое пострадавших находятся под присмотром врачей, они говорят, что их жизни ничего не угрожает. Местные службы уже ищут нападавших: сообщается, они использовали автомобиль ”Лада Гранта”, а стреляли, скорее всего, из автомата.





В Ингушетии 12 января обстреляли машину руководителя центра по противодействию экстремизму в Сунженском районе, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы. Утром 13 января один из пострадавших умер в больнице, о чем сообщили сотрудники учреждения.