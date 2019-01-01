Смерть детей и пенсионерки в ДТП на трассе “Нарва” в Ленобласти стала уголовным делом





Ранее Gazeta.SPb сообщала , что из-за нарушения правил обгона водитель Chery, двигаясь по встречной полосе влетел в Hyundai Solaris в Волосовском районе Ленобласти. Погибли пенсионерка 65-ти лет и два мальчика 6-и и 7-и лет. Госпитализированы четверо, в том числе пассажир и водитель Chery, сообщили в ГУ МВД.





Сейчас речь идет о статье 264 УК РФ, части 5: согласно ей за причинение смерти по неосторожности водитель Chery может получить 5 лет работ или до 7 лет за решеткой.





В полиции возбуждено уголовное дело по факту гибели детей и женщина в ДТП на трассе “Нарва” утром в субботу 12 января, сообщили в ГУ МВД.