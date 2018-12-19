Блокаднице предложили купить сахар и кашу на дому — а после пенсионерка хватилась сумочки





Пенсионерка в возрасте 91 года сообщила в полицию, что к ней в квартиру на Серебристом бульваре в субботу 12 января постучалась женщина, которая предложила купить сахар и кашу. В квартире она провела около 20 минут, а когда ушла, пенсионерка хватилась своей сумочки. Добычей злоумышленницы, по словам старушки, стали 10 тысяч рублей наличными, удостоверение блокадницы и ключи от квартиры.









Полицейские ищут неизвестную женщину в Приморском районе Санкт-Петербурга, которая обокрала жительницу Блокадного Ленинграда, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.