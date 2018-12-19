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Блокаднице предложили купить сахар и кашу на дому — а после пенсионерка хватилась сумочки
11:46
Тэги: блокадники, кража, приморский район
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