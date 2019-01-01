Александр Беглов усомнился в разумности закона о штрафах за шум в “тихий час” в Петербурге





Действующий губернатор уверен, что принять закон так, как он выглядит сейчас не получится: для многих жителей города этот промежуток — обычное рабочее время. Врио градоначальника предложил, чтобы подобные ограничения вводили на собраниях жильцов квартир, если это необходимо.









Напомним, Александр По факту в России действуют ограничения по уровню шума в дневное время, однако пороговые значения в нем прописаны в децибелах, которые обычным жителям города не так просто измерить.Напомним, Александр Беглов вчера осматривал Калининский район .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Александр Беглов считает, что введение в Санкт-Петербурге “тихого часа” невозможно, сообщили Gazeta.SPb 13 января в администрации губернатора. В Заксобрании обсуждали закон, согласно которому за шум в период обеденного перерыва — с 13:00 до 15:00 — начнут брать штраф.