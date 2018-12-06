Тепло в батареи жителей Софийской улицы Фрунзенского района вернется вечером в воскресенье

в ночь с 12 на 13 января





Проблема возникла на трубе диаметром в 50 см. Хотя на подачу горячей воды авария не повлияла, отопление во Фрунзенском районе понизили в трех десятках домов. Восстановить его подачу планируют в 20:45 в воскресенье 13 января, сообщили в АО “Теплосети Санкт-Петербурга”.









После коммунальной аварии на Софийской ул. у дома 53батареи остыли в 31 доме, сообщили Gazeta.SPb в “Теплосетях Санкт-Петербурга”.