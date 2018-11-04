В социальной сети появилось сообщение о попытке изнасилования женщины в Мурино





Как сообщает автор записи в социальной сети, на ее мать ночью с 12 на 13 января напал неизвестный у гаражей между КАД Санкт-Петербурга и Охтинской аллеей. На вид мужчине было около 26-ти лет, однако лицо было скрыто медицинской маской. Как сообщает “Мойка78”, мужчина угрожал женщине дубинкой, похожей на жезл патрульных служб.





В ГУ МВД пока не прокомментировали информацию о нападении. Дочь пострадавшей женщины ищет очевидцев случившегося, ее сообщение вызвало широкий резонанс в социальной сети.





В социальных сетях сообщили об избиении и попытке изначилования женщины в Мурино, сообщает “Мойка78” со ссылкой на группу “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.