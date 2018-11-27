На Васильевском острове из помещений университета кто-то вынес служебную технику и оборудование





По информации правоохранительных органов, кража произошла в период с вечера четверга 10 января до утра субботы 12 января. Сотрудники обнаружили пропажу ценной техники и оборудования и обратились в полицию. Известно, что на дверях и окнах не обнаружено следов взлома. Пока что не установлена общая сумма ущерба. В ГУ МВД не уточнили название ВУЗа: речь может идти как о СПБГУ, так и о Горном университете.





Полицейские получили сообщение о краже оборудования из помещений университета, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.