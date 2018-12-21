Из багажника машины ночью украли ноутбук и спортивные вещи в Выборгском районе Петербурга





С заявлением в полицию обратился 12 января мужчина 28-ми лет: по его словам, из багажника его машины, стоящей у дома на Ярославском пр., стащили сумку со спортивными вещами и ноутбук, пропажу он обнаружил утром. Потерпевший оценил общий ущерб на весьма значительную сумму: 131 тысяча рублей. Полицейские начали поиск злоумышленников.





В Выборгском районе ночью с 11 на 12 января Санкт-Петербурга неизвестные украли из припаркованной машины дорогой ноутбук и спортивные вещи, сообщили Gazeta.SPb в управлении МВД по городу и Ленинградской области.