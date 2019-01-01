Неизвестный через окно влез в квартиру в Пушкине и украл медали, ордена и коллекцию серебряных монет





Владелец квартиры, мужчина 59-ти лет, обратился в полицию 12 января. Он сообщил, что воры попали в квартиру через окно. Из квартиры пропало 49 тысяч рублей, но, что важнее, исчезли все ордена, знаки почета и медали, которые хранил мужчина. Грабители забрали коллекцию серебряных монет и все ювелирные крашения, которые смогли найти.





Сумму ущерба еще не подсчитали, но уголовное дело уже возбуждено по статье о краже со взломом — за нее злоумышленнику могут назначить до 6 лет тюрьмы со штрафом, сообщили в полиции.





В Пушкинском районе неизвестный проник в квартиру в жилом доме на Ленинградской ул. и вынес оттуда ордена и медали, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.