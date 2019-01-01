В Гатчине мужчина украл бутылку дешевого виски, оглушил охранника и сбежал из магазина





По данным полиции, мужчина пришел в магазин 12 января и попытался вынести из маркета бутылку с алкоголем. Однако охранник заметил его и остановил. Тогда неизвестный резко ударил стража по лицу и сбежал. Сейчас полицейские его ищут, уже возбуждено дело о грабеже с применением насилия. Виски, надо сказать, был не из дорогих: бутылка стоила примерно 800 рублей, сообщили в полиции.





В Гатчине в магазине на ул. Леонова неизвестный мужчина подрался с охранником за бутылку виски, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.