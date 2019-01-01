Двое молодых людей получили огнестрельные ранения головы после ссоры в Приморском районе Петербурга





В ходе конфликта мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. Молодые люди госпитализированы с огнестрельными ранениями головы. Мужчина задержан прямо на месте полицейскими, сообщает ГУ МВД. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства — возможно, имела место самооборона.





Вчера в субботу 12 января на проспекте Королева произошла ссора между мужчиной 38 лет и двумя молодыми людьми: одному 18, другому 20 лет, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.