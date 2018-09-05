Музеи Северной столицы: куда сходить в Санкт-Петербурге в воскресенье 13 января





В музее стрит-арта города можно посетить ретроспективу отечественного уличного искусства “Паша 183”: представлено более 70 работ. В Эрарте идет показ фотографий Жан-Мари Перье, которая делали снимки известных актеров и музыкантов, таких как Beatles, Моника Белуччи, Софи Лорен и других.





В воскресенье 13 января для жителей Петербурга открыт ряд выставок в многочисленных музеях города. Например, в Эрмитаже проходит последний день “Эпохи Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции”. Кроме этого, в Зимнем дворце можно взглянуть на полотна Пьеро делла Франческа, мастера итальянского Ренессанса, сообщают на сайте Эрмитажа.