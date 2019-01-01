Машина KIA Яндекс.Такси протаранила железную ограду на Свердловской набережной Петербурга





Как сообщает автор записи, на месте аварии нет ни водителя, ни служб: возможно, таксиста уже увезли медики или он не пострадал вовсе и бросил машину. На дорогах Северной столицы по-прежнему скользко, а снег все еще составляет проблему — при этом вечером жители Петербурга ждут новый снегопад.





В социальных сетях часто сообщают о ДТП с участием Яндекс.Такси, поэтому пользователи уже привыкли говорить о низкой водительской квалификации их сотрудников. Однако есть и те, кто защищает работников сервиса, заявляя, что у них долгие рабочие дни, а обстановка на дороге опасная.





Утром 13 января на Свердловской наб. Санкт-Петербурга машина KIA Яндекс.Такси влетела в железную ограду, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.